Covid-19, in Abruzzo 179 casi: tasso di positività al 2,6%. In calo i ricoveri

Sono 179 i casi di Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore su 6696 tamponi (4360 molecolari e 2336 antigenici). Il tasso di positività è del 2,6 per cento.

I nuovi contagiati hanno un'età compresa fra 3 mesi e 99 anni, residenti 65 in provincia di Teramo, 62 in quella dell'Aquila, 37 in provincia di Chieti, 11 in quella di Pescara, mentre altri 4 risiedono fuori regione o la loro residenza è in corso di accertamento.

Il bollettino giornaliero dell'assessorato regionale alla Sanità fa registrare 7 decessi, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi, 37 guariti (58998 in totale). Gli attualmente positivi sono 9145 (+135), i ricoverati in area medica 432 (-16), i ricoverati in terapia intensiva 44 (+1), le persone in isolamento domiciliare 8669 (+150).