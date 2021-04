Asl: "Domani open day a Vasto e San Salvo. 3500 vaccinati l’obiettivo per la provincia di Chieti"

Continua la campagna vaccinale in Abruzzo. Domani "giornata speciale" per le vaccinazioni in provincia di Chieti, con la richiesta della direzione Asl ai Centri vaccinali diffusi sul territorio, di "aumentare la propria capacità estendendo gli orari e accettando un numero maggiore di prenotazioni". Obiettivo indicato è vaccinare 3.500 persone.

"A Vasto e San Salvo - si legge nel comunicato dell'Azienda sanitaria - sarà Open Day Astra Zeneca. Pertanto saranno accolti e vaccinati, oltre ai prenotati, gli utenti di età compresa tra i 60 e i 79 anni, che si presenteranno senza appuntamento. La finalità è estendere la copertura vaccinale al maggior numero di persone possibili e contribuire ad arrestare la circolazione virale. A Vasto il Pala Bcc sarà attivo dalle ore 8.00 alle 20.00, mentre al Palazzetto dello sport a Marina di San Salvo si andrà avanti dalle 9.00 alle 19.00.

A Ortona si parte domani con la somministrazione dei vaccini Johnson & Johnson: l'accesso è riservato agli over 60 che effettuano la prenotazione sulla piattaforma Poste. Sono stati riservati 500 posti al giorno, divisi tra mattina e pomeriggio, e si andrà avanti anche nei giorni 3-4-5-6 maggio. A San Vito è stato ugualmente prolungato l'orario di attività al fine di poter vaccinare un numero maggiore di persone, sempre utilizzando il vaccino Astra Zeneca, impiegato per le persone in età compresa tra 60 e 79 anni.

A Chieti, al Pala UdA per domani sono state inserite 600 prenotazioni, alle quali si potrà far fronte grazie alle due linee vaccinali aggiuntive aperte, e che già da oggi hanno permesso lo svolgimento delle attività in modo più agevole. Una volta smaltita la fila che si era creata nelle prime ore all’esterno del Centro, il flusso delle persone si è normalizzato: alle 11.30 non c'erano più cittadini in attesa".