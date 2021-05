Coronavirus: in Abruzzo 226 nuovi casi, diminuiscono i ricoverati in ospedale

Sono 226 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di età compresa tra 2 e 94 anni. I nuovi casi sono stati registrati 80 in provincia di Chieti, 71 a Teramo, 68 a L'Aquila e 7 a Pescara. Dall'inizio dell'emergenza sale a 71444 il totale dei casi. A darne notizia è l'assessorato regionale alla Sanità.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4775 tamponi molecolari e 3115 test antigenici.

Gli attualmente positivi sono 8579 (+196). Scende sotto quota 400 il numero dei ricoverati in ospedale: sono 348 i ricoverati in area medica (-26 da ieri), 32 in terapia intensiva (-4). Sono 8519 le persone in isolamento domiciliare (+226), 60457 i guariti (+25). Cinque il numero delle persone decedute, che fa salire il numero complessivo a 2408.