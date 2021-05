Covid-19, in Abruzzo tasso di positività al 4,4%. Più ricoverati, meno persone in terapia intensiva

Sale al 4,4 per cento il rapporto tra tamponi e positivi al Covid-19 in Abruzzo.

I contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 159, di età compresa tra sei mesi e 89 anni: 82 sono residenti in provincia di Chieti, 45 nel Teramano, 15 nella provincia dell'Aquila, 4 in quella di Pescara, mentre altri quattro hanno la residenza fuori regione o la loro provenienza è in corso di accertamento.

I tamponi eseguiti sono stati, in un giorno, 3696, di cui 3032 molecolari e 664 antigenici. Quattro persone sono decedute, una è guarita (totale 60458). Gli attualmente positivi sono 8733 (+154), i ricoverati in area medica 355 (+7), le terapie intensive 31 (-1), le persone in isolamento domiciliare 8347 (+148).