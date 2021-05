Figliuolo in Abruzzo: "Maggio mese di transizione. Mi aspetto l’arrivo di 17 milioni di dosi"

"Il mese di maggio è un mese di transizione. Io mi aspetto 17 milioni di vaccini, stanno arrivando e arriveranno con cadenza settimanale così come li avete visti giungere in questa prima settimana. Ci daranno modo di tenerci sull'obiettivo". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, nella visita all'hub vaccinale di Pescara.

Invece, "i punti aziendali partiranno più avanti quando avremo più vaccini e dopo aver messo in sicurezza gli over 65 e i fragili. Da lunedì - ricorda - partono le prenotazioni per gli over 50. Stiamo piano piano vedendo sempre più luce e stiamo attraversando il tunnel".

Insieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, Figliuolo ha visitato i centri vaccinali di Pescara e L'Aquila. Fissato tre giorni fa e poi disdetto in meno di 24 ore il sopralluogo nel PalaBcc di Vasto, la struttura vaccinale di riferimento del Vastese.

"Ho ringraziato - dice il presidente della Regione, Marco Marsilio - il generale Figliuolo per gli impegni assunti soprattutto in merito alla fornitura dei vaccini. L'obiettivo è quello di consentire all'Abruzzo di mantenere il ritmo delle vaccinazioni che ora viaggiano intorno a quota 11mila-12mila giornaliere e, se possibile, superare anche questa soglia".