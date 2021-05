Covid-19: 85 i nuovi casi in Abruzzo, in un mese dimezzati i ricoveri

In poco meno di un mese il numero delle persone ricoverate a causa del Covid-19 in Abruzzo si è dimezzato. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 26 ricoveri in meno in terapia non intensiva; complessivamente il numero delle persone ricoverate è di 309 (di cui 28 in terapia intensiva, +1 rispetto a ieri). Solo l'11 aprile scorso i ricoveri erano 622 di cui, dato ancora più significativo, ben 65 le persone in terapia intensiva. La campagna vaccinale che nelle ultime settimane ha avuto un'accelerazione e le temperature in aumento stanno sortendo evidentemente gli effetti sperati.

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 85 (di età compresa tra 5 e 88 anni), mentre i guariti 168. Le persone attualmente positive sono 7822 (-89), di cui 7513 in isolamento domiciliare (-64); 6 i deceduti (di cui 1 risalente ai giorni scorsi).

Nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 3855 tamponi molecolari e 3140 test antigenici. Questa la distribuzione su base provinciale degli ultimi contagi:40 L'Aquila, 17 Chieti, 9 Pescara, 16 Teramo, 3 residenti fuori regione o con residenza in accertamento),