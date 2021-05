Accusa un malore in campagna, 77enne salvo grazie a un tempestivo intervento

È stato colpito da un malore improvviso mentre lavorava in campagna, il 77enne di Miglianico soccorso tempestivamente questo pomeriggio. Intervento provvidenziale di carabinieri, 118 e vigili del fuoco che ha salvato la vita all'uomo, colto da un infarto mentre era a bordo del suo trattore. Azione sinergica delle forze dell'ordine, che ha consentito il trasporto dell'uomo all'ospedale di Chieti, dove è attualmente ricoverato.

"L'anziano – si legge nel comunicato dei carabinieri – stava lavorando i terreni a bordo del suo trattore nelle campagne di Miglianico quando è stato colto da malore ma nonostante ciò, è riuscito a contattare il 118. L'operatore per riuscire a localizzarlo ha chiesto prontamente aiuto tramite il 112 ai carabinieri della locale stazione che hanno preso contatto con la famiglia per individuare in quale località si trovasse. I familiari hanno fornito subito le indicazioni richieste e i carabinieri, supportati anche da un volontario munito di un fuoristrada, hanno raggiunto la località insieme all'ambulanza del 118, costretta a fermarsi perché la strada non era praticabile.

Caricata la barella sul fuoristrada del volontario insieme ai carabinieri - proseguono - hanno raggiunto l'anziano che si trovava ancora seduto sul suo trattore in stato di semi incoscienza. Mentre i medici lo stabilizzavano sulla barella, sono sopraggiunti i Vigili del fuoco che lo hanno trasportato fino al punto dove era già atterrato l'elicottero del 118. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Chieti nel reparto di terapia intensiva coronarica, dove i locali sanitari gli hanno praticato tutte le cure urgenti necessarie risolvendo le criticità più importanti e sciogliendo presto la prognosi. Le condizioni del settantasettenne sono già in costante miglioramento".