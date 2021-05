Vaccinazione, in Abruzzo tra la prima e la seconda dose da 21 a 42 giorni

Non meno di tre settimane tra la prima e la seconda dose di vaccino contro il Covid-19. Anche in Abruzzo la finestra temporale si amplia dopo le disposizioni nazionali date dal ministero della Sanità.

In Abruzzo trascorrono da 21 a 42 giorni dalla prima dose al richiamo del siero Pfizer e da 28 a 42 per quello di Moderna. Sono i dati forniti all'Ansa da Maurizio Brucchi, coordinatore regionale della campagna vaccinale. La tempistica sarà stabilita dalle quattro Asl in base alle esigenze organizzative e logistiche.

I tempi minimi e massimi tra le due dosi sono presi in considerazione sono stati determinati così: la data più vicina è quella fissata dalle industrie farmaceutiche, quella più lontana è indicata dalla circolare ministeriale.