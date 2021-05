Covid-19, in Abruzzo 100 casi su 5337 tamponi (1,8%). Risale il dato delle terapie intensive (+3)

Tasso di positività all'1,8 per cento in Abruzzo: è il rapporto positivi-tamponi emerso nelle ultime 24 ore. Continua a scendere il numero dei ricoverati, risale quello delle terapie intensive.

L'assessorato regionale alla Sanità comunica che sono 100 i nuovi casi di Covid-19. I contagiati, che hanno un'età compresa tra i quattro mesi e gli 83 anni, risiedono per la maggior parte in provincia di Chieti (24), seguita da quella dell'Aquila; 22 i nuovi positivi in provincia di Teramo, 12 in quella di Pescara; un positivo risiede invece fuori regione.

Eseguiti 3592 tamponi molecolari e 1745 test antigenici, per un totale di 5337. Una persona è morta, 23 sono guarite (63820 il totale dei guariti), 6968 sono attualmente positivi (+76), 199 i ricoverati in area medica (-6), 22 ricoverati in terapia intensiva (+3), 6747 in isolamento domiciliare (+79).