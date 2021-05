Vaccino anti Covid, da domani a mezzogiorno prenotazioni aperte agli over 40

Al via domani, 17 maggio, la prenotazione del vaccino anti Covid-19 per gli over 40. Da mezzogiorno potranno aderire alla campagna vaccinale i nati dal 1972 al 1981.

Saranno cinque le modalità di prenotazione: collegandosi sulla piattaforma Poste al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/, inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria; utilizzando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20); recandosi presso uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio, fruibili anche da parte di tutti gli Abruzzesi che non sono clienti di Poste, accedendo con la tessera sanitaria; contattando i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, ciascuno dei quali, con il proprio palmare, potrà inserire nella piattaforma chiunque ne abbia diritto. Basta fornire il codice di avviamento postale, il numero di cellulare e il codice fiscale; inviando un sms, con il poprio codice fiscale, al numero 339.9903947. Così, entro 48/72 ore, i cittadini che avranno inviato il messaggio verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta del luogo e della data dell'appuntamento.