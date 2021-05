Covid-19: in Abruzzo dopo 7 mesi i ricoverati tornano sotto quota 200

Dopo sette mesi, il numero delle persone ricoverate in ospedale a causa del Covid-19 scende sotto quota 200.

È uno dei dati che più saltano all'occhio nel bollettino regionale di oggi dell'assessorato alla Sanità. Il 18 ottobre 2020 in ospedale alle prese con il virus c'erano 183 persone (170 in terapia non intensiva, 13 in terapia intensiva), da lì l'incremento che era inizato già da qualche settimana non si arrestò più per arrivare al picco del 3 dicembre con 795 ricoveri (di cui 76 in t.i.). Da metà marzo 2021, poi, l'inizio della discesa dei ricoveri che oggi si attestano a 197 unità (16 in t.i.). Un dato, quello della minore pressione ospedaliera, dovuto anche alla campagna vaccinale, così come spiegato qualche giorno fa dal primario di Malattie infettive di Pescara, Parruti.

I nuovi casi delle ultime 24 ore sono 62, mentre i guariti 215. Nessun decesso nel bollettino odierno.

I dati del bollettino regionale

Sono complessivamente 73427 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza (il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato). Rispetto a ieri si registrano 62 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 98 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 18, di cui 4 residenti in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi. In seguito a riallineamento sono stati eliminati 2 decessi conteggiati erroneamente: il totale dunque è 2463.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65021 dimessi/guariti (+215 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5943 (-152 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1083897 tamponi molecolari (+3452 rispetto a ieri) e 448841 test antigenici (+1399 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.3 per cento.

181 pazienti (-19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 16 (-2 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 5746 (-131 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 18388 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+11 rispetto a ieri), 19119 in provincia di Chieti (+28), 18030 in provincia di Pescara (+4), 17136 in provincia di Teramo (+19), 573 fuori regione (+2) e 181 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.