Covid-19: 67 nuovi casi e 177 guariti. I numeri continuano a essere da zona bianca

62 nuovi casi e 177 guariti nel bollettino della Regione Abruzzo. L'andamento della pandemia di Covid-19 continua a mostrare dati incoraggianti. Con un'incidenza settimanale simile (50 casi ogni 100mila abitanti) l'Abruzzo potrà presto abbracciare la zona bianca (dal 7 giugno secondo le previsioni, cioè dopo 3 settimane di dati stabili).

A tal proposito, stamattina, il presidente Marco Marsilio intervenuto a Radio Capital si è detto fiducioso sull'assenza del rischio di un nuovo "caso-Sardegna" – cioè di un passaggio da dati da zona bianca a rossa – grazie soprattutto all'andamento della campagna vaccinale.

Resta immutato rispetto a ieri il totale delle persone ricoverate: 197 di cui 15 in terapia intensiva. Il bilancio dei decessi conta due nuovi casi.

Il bollettino della Regione Abruzzo

“L'incidenza settimanale è di 50 casi ogni 100mila abitanti" ha confermato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ospite a The Breakfast Club su Radio Capital. "Una volta in zona bianca, non faremo la fine della Sardegna, anche perché quando l'isola è retrocessa dal bianco al rosso non c'era la campagna vaccinale che c'è ora. Siamo anche alle porte dell'estate - aggiunge - lo scorso anno in questo periodo azzerammo i contagi quotidiani. L'estate scorsa abbiamo vissuto una stagione mai vista prima, con turisti sia al mare che in montagna. Mi auguro che questo boom non sia legato solo all'emergenza Covid e continui anche dopo la pandemia".

Sono complessivamente 73493 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza (il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione). Rispetto a ieri si registrano 67 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 89 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 13 residenti in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2465 (si tratta di 2 donne della provincia di Pescara, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65198 dimessi/guariti (+177 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5830 (-113 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1086458 tamponi molecolari (+2561 rispetto a ieri) e 450388 test antigenici (+1547 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.6%.

182 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 15 (-1 rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5633 (-113 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 18419 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+31 rispetto a ieri), 19136 in provincia di Chieti (+17), 18036 in provincia di Pescara (+6), 17147 in provincia di Teramo (+11), 574 fuori regione (+1) e 181 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.