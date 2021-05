Covid-19: in Abruzzo tasso di positività scende all’1,2%, 68 nuovi casi, 2 vittime, nessun guarito

Scende all'1,2 per cento il rapporto positivi-tamponi in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore i casi di Covid-19 sono stati 68 su un totale di 4313 tamponi (3013 molecolari e 1300 antigenici).

Sostanzialmente stabile il dato relativo ai posti occupati in ospedale: 178 (uno in meno di ieri) i ricoverati in area medica, 17 in terapia intensiva (invariato), 5576 le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 5976 attualmente positivi (+66).

I nuovi contagiati hanno un'età compresa tra 2 e 94 anni; 23 risiedono in provincia dell'Aquila, in quella di Teramo, 18 nel Chietino, 5 nel Pescarese. Da ieri a oggi due persone sono morte, nessuna è guarita.