Dal 3 al 5 giugno vaccinazioni aperte ai maturandi della provincia di Chieti

Sono sette le sedi individuate nel territorio della provincia di Chieti per la vaccinazione degli studenti che si apprestano a sostenere gli esami di maturità. Dal 3 al 5 giugno i ragazzi saranno accolti nei centri vaccinali di Chieti Uccp di via Valignani, Ortona area Micoperi, Francavilla Centro del riuso, Casoli Sala polivalente, San Vito Poliambulatorio, San Salvo Palazzetto dello sport alla Marina, Vasto PalaBcc.

La popolazione studentesca interessata alla campagna, stimata in 2.800 unità, per aderire deve registrarsi sulla piattaforma regionale, e una volta iscritta può accedere su quella di Poste per la prenotazione, che può essere effettuata a partire da lunedì 31 e fino a mercoledì 2 giugno. Per vaccinarsi sono necessari entrambi i passaggi, per i quali occorre essere muniti di codice fiscale e tessera sanitaria.

Ma le sedute riservate ai maturandi, programmate secondo fasce orarie prestabilite in base alla disponibilità dei centri vaccinali, saranno aperte, senza prenotazione, anche al personale della scuola ancora in attesa di vaccinarsi per qualche motivo.

"È importante che questa opportunità venga colta massicciamente dai ragazzi e da tutto il personale scolastico – sottolinea il Direttore generale della Asl Thomas Schael – così da affrontare con maggiore tranquillità gli impegni della maturità e la stagione estiva. Un’ampia copertura vaccinale ci darà un forte vantaggio sul virus e su un’eventuale ripresa dei contagi in autunno, come già dimostrano i dati di queste settimane”.

Sia gli insegnanti che il personale Ata avranno accesso libero nelle suddette sedi negli orari riservati agli studenti, così organizzati:

Chieti Uccp: 3 giugno pomeriggio,5 giugno mattina e pomeriggio

Ortona Micoperi: 3 giugno pomeriggio, 5 giugno pomeriggio

Francavilla: 3 giugno pomeriggio, 5 giugno pomeriggio

Casoli: 5 giugno mattina e pomeriggio

San Vito: 5 giugno mattina e pomeriggio

San Salvo: 5 giugno mattina e pomeriggio

Vasto: 3 giugno pomeriggio, 5 giugno mattina e pomeriggio.