Covid-19: leggera risalita nei contagi, continuano a scendere i ricoveri

Oggi in Abruzzo 55 i nuovi positivi (di età compresa tra 12 e 84 anni - 16 Aq, 27 Ch, 2 Pe, 10 Te) al Covid-19 e due decessi legati al virus.

Come di consuetudine, il bollettino è in forma stringata nel fine settimana. Si registra una leggera risalita nel tasso di positività e nel conto delle persone attualmente positive: 5509 (+5). I guariti sono stati 48. 3059 tamponi molecolari e 1494 test antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore.

Dati, invece, ancora in discesa per quanto riguarda i ricoveri: 136 complessivi in area medica (-10), 15 in terapia intensiva (-2). 5358, infine, le persone in isolamento domiciliare (+17).