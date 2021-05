Covid-19: 54 nuovi contagi, 3 guariti, tasso di positività all’1,38%

Oggi in Abruzzo 54 nuovi contagi da Covid-19 (di età compresa tra 5 e 93 anni - 11 Aq, 12 Ch, 6 Pe, 22 Te, 2 residenti fuori regione o con residenza in accertamento) e solo 3 guariti (complessivamente 65986 dall'inizio della pandemia) che per il secondo giorno consecutivo fanno registrare un incremento nel numero delle persone attualmente positive: 5559. Non si registrano decessi legati al virus.

In leggera risalità c'è anche il tasso di positività che si attesta all'1,38% (ieri 1,21%); eseguiti 2793 tamponi molecolari e 1125 test antigenici.

Per quanto riguarda i ricoveri, non ci sono grosse variazioni: 133 ricoverati in area medica (-3), 14 ricoverati in terapia intensiva (-1), 5412 in isolamento domiciliare (+54).