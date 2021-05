Campo Imperatore, si perdono durante un’escursione: due giovani tratti in salvo dal Soccorso Alpino

Lieto fine per una giovane coppia di Roma soccorsa ieri pomeriggio dal Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo dopo essersi smarrita durante un'escursione a Campo Imperatore. I due, 26 anni lei e 30 lui, si sono attardati nel salire in quota, non erano molto attrezzati e sono finiti fuori sentiero, a causa della scarsa visibilità determinata dalla nebbia.

"La coppia – spiegano in un comunicato - è finita su un costone vicino Sella del Brecciaio e, a causa della nebbia, non è riuscita a ritrovare il sentiero. Subito i ragazzi hanno allertato il 118, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo. Immediatamente è decollato l'elicottero dall'aeroporto di Preturo ma, a causa della nebbia, non è riuscito ad atterrare consentendo solo al tecnico del Soccorso Alpino di scendere a Campo Imperatore per proseguire a piedi".

Nel corso delle operazioni, è partita una squadra di terra del Soccorso Alpino da L'Aquila, che ha raggiunto Campo Imperatore. I due giovani sono stati localizzati, fortunatamente illesi, ma spaventati e infreddoliti. Sono stati soccorsi e riportati a valle.