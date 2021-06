Vaccino anti Covid, da giovedì 3 giugno al via le prenotazioni per gli over 16

In Abruzzo la campagna vaccinale apre anche agli over 16. Dalle ore 14 di giovedì 3 giugno, sarà attiva la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni. A comunicarlo è l'assessorato regionale alla Salute.

"Per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, invece - sottolineano dalla Regione - si attendono le indicazioni operative da parte della Struttura Commissariale. Nella giornata di domani, mercoledì 2 giugno, infine, la piattaforma Poste sarà abilitata a ricevere le prenotazioni per la vaccinazione da parte dei cittadini italiani iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero, ndr").

Il sistema è raggiungibile all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it