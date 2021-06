Vaccinazioni, da oggi al via le prenotazioni per gli over 12

Si estende in Abruzzo la campagna vaccinale. Nelle ultime ore è stata data possibilità anche alla fascia d'età 12-15 anni, oltre che agli over 16, come precedentemente comunicato.



Dalle 14 di oggi, giovedì 3 giugno, sarà attiva la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 12 anni. Per prenotarsi occorre essere muniti di tessera sanitaria e codice fiscale.

Da ieri la piattaforma Poste sarà abilitata a ricevere le prenotazioni per la vaccinazione da parte dei cittadini italiani iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero, ndr").

Il sistema è raggiungibile all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it