Una strategia per la ripresa: il 7 giugno assemblea regionale dell’Alleanza delle cooperative

Si svolgerà lunedì 7 giugno 2021, a partire dalle 9.30, a Pescara, l’assemblea elettiva di Alleanza cooperative italiane Abruzzo. All’Auditorium Petruzzi, Museo delle Genti d’Abruzzo in via delle Caserme 24, dopo la relazione di fine mandato del presidente uscente, Massimiliano Monetti, ci sarà la votazione per eleggere il presidente che sarà in carica nel prossimo biennio.

Sarà poi il presidente eletto a presentare le linee programmatiche per Aci Abruzzo per una necessaria azione di rilancio post pandemia. Su questi aspetti si confronteranno anche i presenti nel dibattito “La cooperazione in Abruzzo post Covid: quali scenari?”, con gli interventi dei presidenti delle tre associazioni datoriali, Luca Mazzali, Massimiliano Monetti e Francesco Labbrozzi.

L’Alleanza delle cooperative italiane è il coordinamento nazionale costituito dalle associazioni più rappresentative della cooperazione italiana: Agci, Confcooperative e Legacoop. L’Abruzzo è stata la seconda Regione, dopo l’Emilia Romagna, a costituire nel 2013 il coordinamento tra le tre associazioni, con la consapevolezza che è necessario fare sinergia e creare un unico organismo per la rappresentanza, creando maggiori opportunità per le cooperative.

Il programma del 7 giugno - Museo delle Genti d’Abruzzo, Auditorium Petruzzi, Via delle Caserme, 24, Pescara

9.30 – Registrazione

10.00 – Relazione di fine mandato del Presidente Monetti

10.30 – Presentazione candidature e votazioni

10.45 – Proposta modifica statuto ACI Abruzzo

11.30 – Intervento del Presidente eletto e programma condiviso di azione sul territorio

11.45 – Dibattito “La cooperazione in Abruzzo post Covid: quali scenari?”

12.15 – Altri interventi

13.00 – Pranzo al Museo