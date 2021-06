Coronavirus, scendono ancora positivi e ricoverati: da lunedì Abruzzo in zona bianca

Nell'Abruzzo che si proietta verso la zona bianca, in vigore da lunedì 7 giugno, continuano ad esserci dati confortanti circa la diffusione del contagio da Coronavirus.

Nel bollettino quotidiano dell'assessorato regionale alla Sanità si registrano 44 nuovi positivi, di età compresa tra 2 e 59 anni. Di questi 23 sono in provincia dell'Aquila, 12 a Chieti, 2 a Teramo, 2 a Pescara e 1 residente fuori regione.

Sono 5114 (-31) gli attualmente positivi, 98 i ricoverati in ospedale, 7 in meno rispetto a ieri. Solo in terapia intensiva si registra un nuovo ricovero che porta il totale a 11. Sono 5005 (-25) i cittadini in isolamento domiciliare. Non ci sono decessi. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 3659 tamponi molecolari e 1570 test antigenici.

Come già annunciato, ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui passano in zona bianca le regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Questa la suddivisione dell'Italia a partire da lunedì 7 giugno.

area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta.

area bianca: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto.



