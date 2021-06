Alla vigilia della zona bianca i ricoveri in Abruzzo tornano sotto quota 100 dopo otto mesi

L'ultimo bollettino prima dell'entrata in vigore della zona bianca in Abruzzo segna 39 nuovi positivi (di età compresa tra 10 e 78 anni) e nessun nuovo guarito. Il numero degli attualmente positivi subisce un leggero aumento e si attesta a 5152.

Il dato che più fa ben sperare è quello relativo ai ricoveri che dopo otto mesi tornano sotto quota 100: negli ospedali regionali sono ricoverate 90 persone (-8) in terapia non intensiva e 9 in terapia intensiva (-2). Per trovare un numero simile bisogna trovare all'8 ottobre 2020.

5053 positivi si trovano invece in isolamento domiciliare (+38). Nel bollettino odierno c'è anche un decesso che porta il bilancio totale dall'inizio della pandemia a 2491.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2551 tamponi molecolari e 1215 test antigenici.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi positivi, 21 si sono registrati in provincia dell'Aquila, 11 Chieti, 0 Pescara, 4 Teramo, 3 riguardano i residenti fuori regione o con residenza in accertamento.