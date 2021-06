Asl: "In provincia di Chieti vaccino oltre 1700 maturandi, il 92% dei prenotati"

"Una prima prova di maturità l'hanno già data". Così la Asl Lanciano-Vasto-Chieti commenta l'adesione dei maturandi alla campagna vaccinale. Nove prenotati su dieci si sono presentati all'appuntamento nei centri vaccinali per ricevere la prima dose.

"A fronte delle 2.060 adesioni registrate sul portale della Regione, e delle 1.924 prenotazioni effettuate sulla piattaforma di Poste, si sono vaccinati 1.769 studenti, pari al 92% dei prenotati", si legge in una nota dell'azienda sanitaria provinciale. "Una prova di maturità l’hanno già data, dunque, recandosi nei punti vaccinali di Chieti, San Vito, Ortona, Francavilla, Casoli, Vasto e San Salvo messi a disposizione dalla Asl, a dimostrazione di quanto sia stata recepita l’importanza dell’immunizzazione, che consentirà loro di affrontare con più serenità l’esame e di recuperare quella socialità così lungamente perduta".

Al via le prenotazioni per i donatori di sangue: "Com’è noto, è attiva da oggi, e resterà tale fino alle 23.50 di giovedì 10 giugno, la piattaforma regionale per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid-19 riservata ai donatori di sangue iscritti alle associazioni convenzionate con la Regione Abruzzo o in possesso di certificazione rilasciata dal Servizio Trasfusionale a cui si fa riferimento. La registrazione si rende necessaria ai fini della successiva prenotazione sulla piattaforma Poste, dal 10 giugno in poi, in una specifica categoria dedicata.

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha messo a disposizione 7 mila slot per la vaccinazione dei donatori, che in provincia di Chieti sono 11.058, di cui 9.125 iscritti all’Avis, 1.846 all’Ados e 85 alla Croce Rossa Italiana.

La vaccinazione sarà massimamente concentrata nei giorni 14 e 15 giugno, in concomitanza con la Giornata mondiale del donatore di sangue, ma sarà possibile ricevere la dose per tutto il mese di giugno".

Ecco il link: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portaleservizisanitari/dettaglio/dettagliodonatorisangue. Al momento dell’iscrizione, oltre a codice fiscale e alla tessera sanitaria, occorre inserire anche i dati che identificano il soggetto come donatore di sangue attivo, come il numero di tessera di iscrizione all’associazione o certificato rilasciato dal servizio trasfusionale di riferimento.