L’Abruzzo in zona bianca, addio al coprifuoco

L'Abruzzo entra in zona bianca e saluta il coprifuoco entrato in vigore agli inizi di novembre.

L'incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime tre settimane permettono alla nostra regione insieme a Liguria, Umbria e Veneto di abbracciare da oggi 7 giugno la zona con minori restrizioni nella quale si trovano già da una settimana Molise, Sardegna e Umbria.

Innanzitutto, come detto, non c'è più il coprifuoco. Gli spostamenti e le altre attività sono consentite senza limitazioni orarie (anche per quanto riguarda bar e ristoranti).

Nei locali sarà possibile sedersi fino a 6 persone a tavola all'interno, mentre non ci sono limitazioni per le tavolate all'esterno.

Da oggi (con una settimana di anticipo sulla road map delle riaperture già prevista dal Governo) riaprono le piscine al chiuso, i parchi tematici, le sale giochi e le sale scommesse.

Riprendono inoltre i matrimoni e le altre cerimonie (comunioni, cresime e battesimi), ma per i buffet sarà necessaria la presenza di personale addetto. Ai matrimoni, inoltre, sarà possibile partecipare con il green pass Covid.

Restano immutati l'obbligo di mascherina e del distanziamento e il divieto di organizzare feste private. Per quanto riguarda le visite a parenti e amici, "a chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano".