Il lapsus di Marsilio: "L’Abruzzo si affaccia su tre mari". Ironia sui social

"L'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia su due mari, anzi sui tre mari, se si considera anche lo Ionio, è l'unica regione che non ha un'autorità di sistema portuale. Ci sono delle regioni che ne hanno due o, addirittura, tre". Questa frase di Marsilio, pubblicata su Facebook da Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Pd, scatena i commenti ironici dei social e finisce sui giornali online nazionali.

La replica arriva dallo staff del governatore poco dopo le 17.30: "L'Abruzzo è l'unica regione italiana (escluse le 'piccole' Molise e Basilicata), di tutte quelle che si affacciano sui tre mari, Adriatico, Ionio e Tirreno, a non avere una propria Autorità portuale. Questo il concetto del presidente Marsilio espresso durante l'intervento. Se poi a qualche consigliere di minoranza piace buttare un discorso serio in burletta, possiamo pure accontentarlo aggiungendo che l'Abruzzo, oltre ad affacciarsi su tre mari, ha anche le Alpi e il Lago di Garda. Se basta così poco per farli contenti...".