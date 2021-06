Covid-19, in Abruzzo 29 casi e 43 guariti. Stop ad AstraZeneca: agli Under 60 Pfizer o J&J

Scende allo 0,5 per cento in Abruzzo il tasso di positività al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati 29 i casi di Covid-19 diagnosticati su 5066 tamponi (3069 molecolari e 1997 antigenici).

I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 4 e 77 anni. Queste le province di residenza: 18 L'Aquila, 7 Chieti, 1 Pescara, 5 Teramo (il totale è superiore in quanto 2 casi precedenti con residenza in accertamento sono stati attribuiti alla provincia di competenza). Due le persone decedute, 70432 i guariti (+43), 1516 gli attualmente positivi (-16), 68 i pazienti ricoverati in area medica (-8), 4 in terapia intensiva (invariato), 1444 in isolamento domiciliare (-8).

Vaccino: stop ad AstraZeneca - La Asl Lanciano Vasto Chieti ha rimodulato il piano vaccinale alla luce delle ultime decisioni del Comitato tecnico scientifico. In tutti i punti vaccinali è stata pertanto sospesa la somministrazione del vaccino AstraZeneca per tutte le prime dosi, per le quali invece vengono utilizzati i vaccini Pfizer e Johnson & Johnson.

Per quanto riguarda invece i richiami delle prime dosi già somministrate con AstraZeneca, saranno impiegati i vaccini Moderna per gli under 60, mentre sarà confermato AstraZeneca per gli over 60, sempre nel rispetto delle recenti indicazioni del Cts.

Intanto sono stati già tutti prenotati i posti aggiuntivi sulla piattaforma Poste, per la fascia di età tra i 12 e i 69 anni, che la Asl ha messo a disposizione fino a fine giugno.