Abruzzo, 14 casi di Covid su 3404 tamponi (0,4%). Nessun decesso, 2 ricoveri

In Abruzzo oggi sono stati diagnosticati 14 casi di Covid-19. I contagiati hanno un'età compresa tra 9 e 64 anni e sono residenti 8 in provincia dell'Aquila, 2 in quella di Chieti e altrettanti nelle province di Pescara e Teramo.

Eseguiti in 24 ore 2021 tamponi molecolari e 1383 antigenici. Nessuna vittima, un guarito (70433 totali), 1529 attualmente positivi (+13), 69 ricoverati in area medica (+2), 4 in terapia intensiva (invariato), 1456 persone in isolamento domiciliare (+12).