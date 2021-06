Nomine pastorali: Don Manzone segretario del vescovo, Don Catania sarà parroco a Casalanguida

L'arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte ha firmato il decreto delle nuove nomine pastorali, molte delle quali entreranno in vigore dal prossimo 1 settembre 2021. Alcune delle scelte di monsignor Forte interessano da vicino sacerdoti del Vastese.



Don Andrea Manzone, che ha terminato il dottorato in teologia fondamentale alla Gregoriana di Roma, diventerà segretario dell'arcivescovo. Il sacerdote sansalvese seguirà anche la pastorale giovanile universitaria, collaborando con Don Umberto Fantoni, che segue i docenti e il personale amministrativo, prestando il suo servizio in alcuni momenti della settimana, oltre che il sabato e la domenica, presso la Parrocchia di Madonna delle Piane in Chieti.

Don Gianluca Catania, che a settembre sarà ordinato sacerdote, a metà ottobre diventerà parroco di Santa Maria Maddalena a Casalanguida. Il prossimo sacerdote vastese succederà a Don Albert Mbombo che diventerà vicario Cooperatore in aiuto del Parroco Don Daniel Ngandu nelle Parrocchie di Montenerodomo, Fallo e Civitaluparella.

Don Nicola Florio, parroco di Cupello, sarà Responsabile diocesano della consultazione sinodale, in vista del Sinodo dei Vescovi del 2023, figura che fungerà "da punto di riferimento e di collegamento con la Conferenza Episcopale per accompagni la consultazione nella Chiesa particolare in tutti i suoi passi". Bruno Forte ha scelto per questo ruolo Don Florio, "che ben conosce il territorio dell’intera Arcidiocesi e le sue esigenze grazie al suo duplice ruolo di Direttore dell’Ufficio di Pastorale Scolastica e dell’Ufficio di Pastorale Giovanile. Sarà coadiuvato da Don Emiliano Straccini, Collaboratore dell’Ufficio di Pastorale Scolastica e Direttore dell’Ufficio per il Tempo libero, il Turismo e lo Sport e Direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi".