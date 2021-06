È morto il 51enne finito fuori strada con il trattore, gestiva una spiaggia per cani a Ortona

Non ce l'ha fatta Roberto Napolione, il 51enne finito fuori strada mentre stava manovrando un trattore agricolo con rimorchio per trasportare attrezzatura da spiaggia. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Colle Cavalieri di Ortona. L'uomo, di Atessa, gestiva una spiaggia per cani a Lido Riccio a Ortona per la quale stava trasportando l'attrezzatura.

Come ricostruito dai carabinieri della compagnia di Ortona, ha perso il controllo del mezzo in un tratto in forte discesa venendone poi schiacciato. Era stato trasportato in condizioni gravissime in eliambulanza all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto qualche ora più tardi.

Quella di oggi è stata una giornata funestata dagli incidenti riconducibili all'ambito lavorativo: a Treglio un 47enne ha riportato gravi ferite cadendo dal tetto di un'azienda [LEGGI].