Si ribalta autogru, 51enne muore a Ortona dei Marsi

Un uomo di Celano ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Ortona dei Marsi (Aq). L'uomo, Antonio Cicchetti di 59 anni, stava effettuando la manovra per far scendere un'autogru dall'autocarro che lo trasportava. Il mezzo si è ribaltato finendo la sua corsa ai piedi di una scarpata.

Per il 59enne nn c'è stato scampo, è rimasto schiacchiato dal mezzo meccanico. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, un elicottero e un’ambulanza del 118.

Nella giornata di ieri sono stati due gli incidenti riconducibili all'attività lavorativa, uno a Treglio e un'altro a Ortona; in quest'ultimo caso un 51enne ha perso la vita.