Rinviata l’udienza del processo Rigopiano, Tinari: "Chiediamo ai magistrati di accelerare i tempi"

Niente udienza questa mattina a Pescara per il processo sulla tragedia di Rigopiano. Lo sciopero degli avvocati previsto per ieri e oggi in tutta Italia e proclamato dalle Camere Penali ha imposto il rinvio di tutte le udienze calendarizzate, compresa quella che riguarda la sciagura in cui il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone.

All'esterno della Procura si sono ritrovati anche questa mattina i parenti delle 29 vittime della tragedia di quattro anni fa. "Speriamo che al più presto - spiega all'Ansa Mario Tinari, padre di Jessica, che ha perso la vita con il fidanzato Marco Tanda - si riesca a chiudere questa prima fase del processo. Si sono persi quasi quattro anni e mezzo. Questo ennesimo rallentamento ci infastidisce parecchio. Anche oggi chiediamo ai magistrati di accelerare i tempi".