Coronavirus: in Abruzzo 20 nuovi casi, scendono ancora i ricoverati

Sono 20 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di età compresa tra i 13 e 86 anni. A darne notizia è l'assessorato regionale alla Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2616 tamponi molecolari e 3963 test antigenici, con una percentuale di positivi su tamponi analizzati dello 0.3%.

I nuovi positivi sono 8 in provincia di Teramo, 6 a L'Aquila, 3 a Chieti e 3 a Pescara.

Scende il numero dei ricoverati in ospedale, 25 sono ricoverati in area medica (-3 da ieri), 1 in terapia intensiva (invariato). In 981 (-15) sono in isolamento domiciliare. 71213 guariti (+38), nessun decesso viene registrato da due giorni.

Il numero degli attualmente positivi in Abruzzo è di 1007 (-18 da ieri).