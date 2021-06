Covid-19: 29 nuovi contagi e 7 guariti, tasso positività a 0,6%.

Oggi in Abruzzo 29 nuovi positivi al Covid-19(di età compresa tra 5 mesi e 77 anni). Eseguiti 1927 tamponi molecolari e 2743 test antigenici, il tasso di positività è del 0,62%.

Nessun deceduto, 71220 guariti (+7), 1029 attualmente positivi (+22), 26 ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), 1002 in isolamento domiciliare (+21).

I 29 nuovi contagi si riferiscono quasi interamente alla provincia di Teramo con 25 ai quali si aggiungono 2 in provincia dell'Aquila, 1 Chieti e 1 Pescara.