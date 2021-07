Covid, in Abruzzo resta basso il tasso di positività. Dieci giorni senza vittime. Un ricovero in più

Sono 28 i casi di Covid-19 diagnosticati oggi in Abruzzo. Si tratta di persone tra i 7 e i 66 anni; nove di loro sono residenti in provincia dell'Aquila, tre in quella di Chieti, una nel Pescarese, undici nel Teramano e quattro con residenza in accertamento.

La notizia migliore è che da dieci giorni non si registrano vittime.

Quattordici persone sono state dichiarate guarite oggi (71526 in totale), 886 gli attualmente positivi (+13), di cui 22 ricoverati in area medicva (+1) e 1 in terapia intensiva (invariato), 863 in isolamento domiciliare.