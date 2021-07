Caso tamponi: si torna a Gissi, riapre il drive in due giorni a settimana

"Il volume dei tamponi eseguiti, fortunatamente assai bassi, ci porta a rimodulare la nostra organizzazione, perché non possiamo sprecare risorse". La Asl Lanciano Vasto Chieti rimodula il servizio per l'effettuazione dei tamponi molecolari perché "è calato drasticamente il numero di utenti".

Nei giorni scorsi, i medici di medicina generale avevano ricevuto la scarna comunicazione sulla prossima chiusura, domani, del drive through di Vasto senza altre informazioni sulle alternative [LEGGI]. La direzione della Asl ha da poco inviato una nota con la quale spiega che i centri attivi saranno i seguenti (con orario dalle 8 alle 13.30):

Chieti: lunedì, mercoledì, venerdì

Ortona: martedì, giovedì

Lanciano: lunedì, mercoledì, venerdì

Gissi: martedì, giovedì

Si tratta di un passo indietro dell'azienda sanitaria che aveva chiuso il drive in di Gissi il 25 maggio scorso; a Vasto, centro più grande del territorio, non ne sono previsti altri.

Schael sottolinea poi: "Sarà sempre garantita la possibilità di eseguire un tampone, che, però, è necessario ricordarlo, il servizio pubblico offre gratuitamente solo per l’accertamento di un probabile contagio e non per finalità di tipo diverso. Non possiamo porre a carico della Asl un test che serve per ottenere il green pass richiesto per viaggiare o partecipare a eventi. Abbiamo il dovere di garantire sicuramente la salute pubblica, e a tal fine l’offerta aziendale per la vaccinazione è talmente ampia che per accedere e immunizzarsi basta solo volerlo, ma non possiamo andare oltre perché abbiamo anche il dovere di utilizzare correttamente le risorse assegnate. I 9 milioni di euro già spesi nel 2021 per i tamponi sono una cifra importante, ma lo è stata altrettanto la finalità di individuare e isolare tempestivamente i casi di positività. Abbiamo ora il dovere di continuare ad assicurare i test ottimizzando la nostra organizzazione, così come doveroso è il ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, ai Colonnelli Salvatore Falvo e Alceo Greco per la preziosa attività svolta a Vasto".