Dalla prefettura arriva il "no" ai maxischermi in piazza per la finale degli Europei

No a maxischermi nelle piazze per la proiezione della finale di Euro 2020 in programma domenica alle 21. Lo ha deciso il prefetto di Chieti, Armando Forgione, che qualche minuto fa ha inviato la comunicazione via Pec ai sindaci della provincia di Chieti.

Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza e per evitare i rischi del contagio da Covid-19 a causa degli assembramenti.

Per quanto riguarda le proiezioni fatte da locali privati, la responsabilità di garantire le condizioni di sicurezza resta in capo ai titolari.

Un invito alla prudenza è stato rilanciato dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca: "Invito i miei concittadini a rispettare le norme di distanziamento in occasione della finalissima nella speranza, incrociando le dita, di poter gioire assieme a tutti gli italiani per la conquista per la seconda volta del titolo continentale. Forza Azzurri".