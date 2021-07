Covid-19: 34 nuovi positivi e 11 guariti in Abruzzo

Oggi in Abruzzo si registrano 34 nuovi positivi al Covid-19 (di età compresa tra 4 e 71 anni). Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 2213 tamponi molecolari e 3367 test antigenici, tasso di positività allo 0,6% nessun deceduto, 71696 guariti (+11), 929 attualmente positivi (+23), 28 ricoverati in area medica (+2), 1 in terapia intensiva (invariato), 900 in isolamento domiciliare (+21).

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei casi su scala provinciale: 8 L'Aquila, 5 Chieti, 0 Pescara, 19 Teramo, 2 con residenza in accertamento.