Alcol a minori e guida in stato di ebbrezza, multe a Ortona

Guida in stato di ebbrezza con un tasso di alcol nel sangue tre volte superiore al limite massimo. Per questo un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza mentre festeggiava la vittoria dell'Italia ai Campionati europei di calcio.

Il bilancio dei controlli svolti nella notte della finale dai carabinieri della Compagnia di Ortona è contenuto in un comunicato diramato oggi dal comandante, Luigi Grella.

I militari hanno "svolto mirati controlli, in particolare nei pressi dell'ingresso del corso di Ortona, dove si era assembrata la massa di persone più consistente. La titolare di un bar è stata sanzionata perché sorpresa mentre serviva alcolici a un sedicenne che usciva da un locale con bottiglie di birra e superalcolici. Un giovane automobilista, che insieme ad altri amici festeggiava tra il carosello di auto, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso quasi tre volte superiore al limite di legge, mentre un motociclista e il passeggero che trasportava senza il casco sono stati multati".