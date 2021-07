Danni causati dai cinghiali, Coldiretti: domani un’altra giornata di mobilitazione

L'appuntamento è per domani, alle 11, all'Aquila, davanti alla sede del Consiglio regionale. Si ritroveranno a Palazzo dell'Emiciclo per far sentire la voce di coloro che hanno subito danni causati dai cinghiali. Gli agricoltori di Coldiretti Abruzzo continuano a protestare. Dopo il flash mob dell'8 luglio, un'altra giornata di mobilitazione. L'obiettivo è la modifica della legge 157 del 1992, che regola la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio.

"La situazione è insostenibile nelle campagne con danni per almeno 200 milioni l'anno alle produzioni agricole, ma viene compromesso anche l'equilibrio ambientale di vasti ecosistemi in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità sia animale sia vegetale. Per non parlare degli incidenti automobilistici che, negli ultimi dieci anni, a livello nazionale sono quasi raddoppiati (+81%)", ha detto il presidente regionale dell'organizzazione degli agricoltori, Silvano Di Primio.

L'8 luglio Coldiretti ha consegnato al vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente, una proposta di delibera di Giunta sul controllo e il contenimento della fauna selvatica, perché "non è più solo questione di risarcimenti, ma un'emergenza che incide sulla sicurezza delle persone oltre che sull'economia e sul lavoro, specie delle zone più svantaggiate, da affrontare con decisione con un piano straordinario concertato tra Ministeri e Regioni, Province e Comuni".