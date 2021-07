Il vastese Antonio Del Fra al terzo anno con la Moaconcept Impavida Ortona

Antonio Del Frà "compie tre anni" in maglia Impavida. Insieme al centrale Fabi, Del Frà, palleggiatore vastese classe 99 alto 190 centimetri, forma la coppia dei superstiti della passata stagione. Il palleggiatore vastese sarà gregario dell’altro abruzzese Piazza nella cabina di regia della Moaconcept Impavida Ortona.

Nato a Vasto, Antonio entra nel mondo della pallavolo disputando i campionati giovanili nella vicina San Salvo. Il suo talento richiama subito l’attenzione di società abruzzesi più blasonate e così la Teate Volley Chieti lo ingaggia per il proprio settore giovanile. Con lui in campo, nel 2016, La Teate è campione regionale Under 17. L’anno successivo giocherà proprio per l’Impavida Ortona, conquistando il titolo di campione regionale Under 18.

Nella stagione 2017/2018 anche società di rilevanza nazionale si accorgono di lui. La Sir Safety Perugia lo sceglie infatti per il suo settore giovanile. In terra umbra Antonio conquista l’ennesimo titolo regionale, questa volta di categoria Under 20. Come già accaduto con Chieti e Ortona, anche a Perugia Antonio disputa un campionato di Serie C ed è subito un successo. Antonio si mette in luce e l’anno successivo è sempre con la Sir Safety Perugia, ma questa volta con la squadra di Serie B. Nella stagione 2019/2020 Antonio ritrova Ortona, e con questa disputerà il suo primo di Serie A2.

"Sono convinto che anche quest’anno sarà un campionato di altissimo livello – dice l'atleta – Partiremo praticamente da zero ma sono convinto che anche quest’anno si creerà quella coesione dentro e fuori dal campo che ha caratterizzato gli ultimi anni. La speranza è quella di continuare il mio personale percorso di crescita e soprattutto che i Dragoni possano tornare a tifare sulle tribune perché il loro supporto ci manca tantissimo"