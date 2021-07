Il Castello Aragonese di Ortona scenario del prossimo concerto EMF

Sarà il Castello Aragonese di Ortona lo scenario del prossimo concerto dell’Estate Musicale Frentana, nella stagione del cinquantesimo, domenica 25 luglio, alle ore 21.30.

L’Orchestra Sinfonica Giovanile, diretta dal M° Paolo Angelucci, si esibirà nel concerto "Suoni riflessi - Musica tra aria, acqua e terra”, evento conclusivo del progetto triennale protocollato tra l’associazione Amici della Musica - Fedele Fenaroli e l’associazione musicale I Giovani Accademici di Ortona, con il Mibact nel 2018. È dunque una sorta di recupero del concerto che si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno ma che, causa Covid, era stato annullato.

Nella suggestiva cornice del Castello Aragonese, individuato dal Mibact come luogo di rilevante interesse culturale, l’Orchestra Sinfonica Giovanile eseguirà l’Ouverture dell’Opera Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart, il Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello ed orchestra Hob:VIIb:1 di J. Haydn e la Sinfonia n.1 in Do maggiore op. 21 di L. van Beethoven. Ospite della serata sarà il primo violoncello di dell’Accademia di Santa Cecilia, il M° Giuseppe Scaglione.

Il concerto è interamente prodotto dall’associazione Amici della Musica e fa parte delle manifestazioni dell’Estate Ortonese 2021 come l’anteprima del Festival Non solo Blues.

Il concerto è gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto a sedere. È possibile farlo al Comitato Manifestazioni Ortonesi, nella sede di piazza della Repubblica, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 20 dal lunedì al sabato oppure telefonando al numero 3733444333.

Sarà obbligatorio l’uso della mascherina per l’intera durata del concerto.