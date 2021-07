Covid-19, in Abruzzo terapie intensive vuote, ma 85 contagiati: tasso di positività sale all’1,3%

Le buone notizie sono due: in Abruzzo sono vuote le terapie intensive Covid e da due giorni si registra lo zero nella casella dei decessi.

Sale il numero dei positivi. Nel giro di 24 ore i medici hanno diagnosticato 85 contagi su 6159 tamponi, di cui 2197 molecolari e 3962 antigenici, per un tasso di positività (rapporto positivi-tamponi) che sale all'1,3 per cento.

I nuovi contagiati da Sars-CoV-2 hanno un'età compresa tra uno e 85 anni; 46 di loro sono residenti in provincia di Pescara, 18 nel Teramano, 8 nella provincia dell'Aquila, 7 in quella di Chieti, mentre per altri 6 è in corso l'accertamento della residenza. Un paziente è stato dichiarato guarito (72056 in totale).

Dei 1202 attualmente positivi (+84), 24 sono ricoverati in area medica (+2) e li altri 1178 si trovano in isolamento domiciliare (+83).