A Rivisondoli il Campus estivo paralimpico del Cip Abruzzo

Ottimi riscontri per il Campus estivo paralimpico pediatrico a Rivisondoli. L'iniziativa, organizzata dal Cip Abruzzo, ha visto la partecipazione di diversi bambini e ragazzi abruzzesi che si sono cimentati, per due settimane (la prima i bambini, la seconda i ragazzi), in discipline come nuoto, tennis, calcio, basket, pallavolo, atletica e bocce. Un appuntamento all'insegna del divertimento e della conoscenza più da vicino di discpline sportive per i bambini che sono già coinvolti nello sport paralimpico.

Le attività sono state curate dai tecnici e gli istruttori paralimpici abruzzesi Elvia Rega, Franca Cornice, Flavia Burnasso, Raissa Schiappa, Daniele Taglieri, Danilo Mazzocchetti, Gianni De Iuliis, Michela Core, Yuri D’Ascenzo, Paride Ciccozzi, Antonio Cippo, Maurizio Cantarini, Stefano Di Marco, Gabriella De Bortoli, Marco La Verghetta e Antonella Marnissi. Sono state giornate vissute tra allegria, voglia di giocare e mettersi alla prova nelle attività sportive curate dai tecnici del Cip Abruzzo.

"Siamo più che soddisfatti – commenta Mauro Sciulli, presidente regionale Cip Abruzzo – perché questo campus ha colto nel segno sul piano aggregativo tra i tecnici, i bambini e i rispettivi genitori, nonché destinato a diventare in futuro il fiore all’occhiello di tutte le attività promozionali sotto il marchio del CIP”. Le attività sono poi proseguite con la partecipazione di una quindicina di adulti che si sono cimentati nell'esperienza formativa alla presenza di Antonio Cippo, Pietro Trozzi e di tutti i tecnici con il coordinamento generale di Elvia Rega.