Il punteruolo rosso continua a fare strage di palme a Vasto Marina. Oggi pomeriggio sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il centro della località balneare, dove una pianta si sta sfaldando. In una giornata in cui, approfittando del bel tempo, molti hanno deciso di farsi una passeggiata sul lungomare, la chioma di una palma ha ceduto. E' accaduto nel cuore di Vasto Marina, di fronte alla rotonda di viale Dalmazia. In quella zona sono già evidenti i danni che l'insetto ha causato a 9 piante storiche.

La notizia del 4 ottobre - "Oltre 400 piante, quasi 500. Stiamo provvedendo in questi giorni alla potatura, che è preliminare al trattamento fitoterapico", spiega Ignazio Rullo, responsabile dell'Ufficio servizi del municipio. L'insetto killer si sta propagando a macchia d'olio. A Vasto Marina sale il numero delle palme che stanno morendo. In viale Dalmazia il punteruolo rosso se le sta mangiando una ad una.

"Stiamo affrontando il problema", afferma Rullo. "Ci siamo affidati a un esperto di Bari, che ci ha assicurato la riuscita della cura fitoterapica. Abbiamo sfrondato le palme, tagliando i rami. Sulle superfici emerse dopo la potatura applicheremo un apposito prodotto efficace contro il punteruolo rosso. Il tecnico ci ha garantito che al 90% riusciremo a salvare le piante".

Intanto, il parassita è arrivato anche nella città alta e, precisamente, nella centralissima piazza Rossetti, dove la chioma divaricata di una palma segnala che la malattia è già in fase avanzata. A lanciare l'allarme era stato Michele Di Chiacchio, presidente del consorzio di albergatori Vasto Golfo d'Oro: "Se non si affronta subito il problema, qui rischiamo di fare la fine di Ostuni".