Con "Assaggi in terrazza" e "Apertura Straordinaria", al Teatro Tosti due mesi di eventi

Si intitola "Assaggi in terrazza" ed è la rassegna estiva organizzata dalla Compagnia dell'Alba che dirige il Teatro Tosti di Ortona. A partire da lunedì 2 agosto, otto appuntamenti, da agosto a settembre, che vedranno le esibizioni di attori, musicisti e performers nella suggestiva cornice della terrazza orientale vista mare, all'aperto e in tutta sicurezza.

"Sulla terrazza si alterneranno, in una cornice vista mare unica, musica e teatro - commenta Gabriele de Guglielmo, direttore del Teatro Tosti assieme al maestro Fabrizio Angelini -. Una formula che riteniamo possa essere ripetuta anche in futuro. Abbiamo voluto considerare i limiti imposti dall'emergenza pandemica una sfida che ci ha spinto a trovare nuove soluzioni come quella di sfruttare tutto lo spazio che il Teatro Tosti, con il suo splendido affaccio sul mare, ci offre". La formula dell'evento prevede assaggi di spettacolo accompagnati da una degustazione di vini e prelibatezze locali "in un connubio semplice ed elegante di arte e di eccellenze enogastronomiche". Per tutti gli appuntamenti, che si terranno dal 2 agosto al 16 settembre, sono previsti doppi turni di spettacolo e di degustazione. Primo turno: 19.30 degustazione, 20.15 spettacolo; secondo turno: 20.30 degustazione, 21.15 spettacolo.

Accanto ad "Assaggi in terrazza" ci sarà un altro contenitore dal titolo "Il Tosti d'estate - Apertura straordinaria", tre spettacoli in cui gli spettatori torneranno al'’interno della struttura, nel pieno rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento del Covid. Si parte il 7 e 8 agosto, con il musical "Nunsense - Le amiche di Maria" (Il musical delle suore), con la co-produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo, che vedrà protagonista Fioretta Mari; il 23 agosto spazio ad uno spettacolo proposto dall'Istituto nazionale tostiano dal titolo "Buon compleanno Astor", che vedrà sul palco "I solisti aquilani" con Cesare Chiacchiaretta alla fisarmonica, e Ugo Pagliai; a concludere l'evento, il 25 agosto, "Romeo e Giulietta", una produzione Stivalaccio Teatro e Teatro Stabile del Veneto.

Biglietteria e prenotazioni al botteghino del Teatro Tosti. Apertura martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 18.00 alle 20.00; giovedì dalle 10.30 alle 13.00. Acquisto on line sul circuito Ciao Ticket. Per informazioni: 085.4212125.

Aggiornamento:

L'evento previsto per questa sera, lunedì 2 agosto, è rinviato. I biglietti già acquistati saranno rimborsati a chi ne farà richiesta. In caso contrario, resteranno validi per il recupero della data.