La BCC Vasto Basket riprende come aveva finito: vincendo. Coach Di Salvatore aveva annunciato una sfida difficile, e così è stato. Una gara sofferta, con un avvio in cui il Taranto sembrava potesse prendere il largo. Formazione completa quella pugliese, con diverse soluzioni possibili. Meno possibilità di cambi per i biancorossi, ma Ierbs e compagni hanno saputo fare di necessità virtù.

Gli ospiti riescono a portarsi fino al 12-5, che sarà il loro massimo vantaggio. Poi i padroni di casa si scrollano di dosso la tensione del debutto ed iniziano a macinare gioco. Il primo quarto si chiude in pareggio, 17-17.



Nella seconda frazione è Vincenzo Dipierro, miglior marcatore di giornata, a riaprire le danze, portando in vantaggio i suoi. I biancorossi macinano gioco, con una buona prestazione di tutti i componenti della squadra. Si muove bene Sergio, che infila triple importanti. Esordio importante nella nuova stagione per Marinaro e Di Tizio. Questo dovrà essere l'anno della loro consacrazione e già da questa sera i due ragazzi hanno fatto vedere cose molto importanti. Si va al riposo lungo con la BCC Basket in vantaggio per 37-32.

Al rientro in campo i biancorossi macinano gioco. Massimo Di Lembo entra in partita e inizia ad infilare punti su punti. Nel terzo quarto c'è il massimo vantaggio dei vastesi, con un +13 che annebbia la vista ai tarantini. Si fa vedere anche Di Paolo, un ottimo cambio per far rifiatare i titolari. Si va all'ultimo quarto con la BCC Basket in vantaggio per 57-50. Gli ospiti provano a reagire, diminuendo lo svantaggio.



Ma coach Di Salvatore ricompatta le fila e i suoi uomini eseguono alla perfezione. Il vantaggio aumenta e quando capitan Ierbs mette il canestro del 65-60 il PalaBcc esplode. Da lì in poi è dominio biancorosso, fino alla sirena finale. Il tabellone segna 78-67. Esplode la gioia per questo grande risultato. La stagione in divisone nazionale C è iniziata nel migliore dei modi.

BCC Vasto Basket: Sergio (15 punti), Di Lembo (15), Dipierro (25), Di Tizio (12), Marinaro (7), Ierbs (4), Di Paolo (0), Delli Quadri, Maggio, Salvatorelli - Coach: Di Salvatore



Ionico Taranto: Greco (3 punti), Leoncavallo (11), Fanelli (4), Moliterni (17), Giuffrè (10), Valentini (2), Festinante, Sarli (14), Appeso, Salerno (6) - Coach: Leale