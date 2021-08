Covid-19, i dati del bollettino di oggi: 83 nuovi positivi e 31 guariti

Oggi in Abruzzo si registrano 83 nuovi positivi al Covid-19 (di età compresa tra 2 e 100 anni). Eseguiti 2170 tamponi molecolari e 6333 test antigenici: tasso di positività 0,98%.

Nessun deceduto, 72535 guariti (+31), 1711 attualmente positivi (+51), 42 ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), 1668 in isolamento domiciliare (+50).

I nuovi positivi sono distribuiti così tra le quattro province: 12 L'Aquila, 25 Chieti, 17 Pescara, 23 Teramo, 5 residenti fuori regione.