Vaccini, stop di Ferragosto: dal 16 vaccinazioni senza prenotazione per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

Sabato 14, e domenica 15 agosto, i centri vaccinali della provincia di Chieti e di tutto l'Abruzzo, resteranno chiusi per concedere agli operatori la meritata pausa di Ferragosto. Da lunedì 16 agosto in poi, gli hub torneranno operativi e resteranno accessibili senza prenotazione per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Da lunedì 16 a venerdì 20 agosto, l'accesso sarà libero anche per tutte le altre fasce di età.

Nei giorni successivi gli "over 18" potranno, come sempre, prenotarsi sulla piattaforma di Poste Italiane. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha stilato il calendario delle aperture dei centri vaccinali fino a fine mese, con orari al mattino dalle 9 alle 13 e, al pomeriggio, dalle 15 alle 18.

Questi gli orari di apertura degli hub della provincia di Chieti:

"A Chieti il PalaUda sarà aperto la mattina del 16 e 17 agosto; il Pala Colle dell'Ara aprirà al mattino il 25, 26, 27, 30 e 31 agosto; l'Uccp nel Vecchio ospedale dal 23 al 27 nonché 30 e 31 agosto (mattina e pomeriggio).

A Lanciano il PalaMasciangelo sarà aperto tutti i pomeriggi del mese di agosto, mentre a Vasto il PalaBCC sarà aperto tutte le mattine di agosto, tranne i giorni 21, 22, 28 e 29. Al Palazzetto dello sport di San Salvo aperture al mattino dal 17 al 31 agosto (il 20 anche di pomeriggio); i giorni di chiusura saranno il 16, 22, 23, 28 e 29.

Alla Micoperi di Ortona aperture mattina e pomeriggio il 24, 27 e 30 agosto. All'ospedale di Atessa aperture mattina e pomeriggio il 23 e 24 agosto. Al Centro riuso di Francavilla al Mare si vaccinerà mattina e pomeriggio il 23, 25, 26, 30 e 31 agosto. Al Presidio territoriale di assistenza di Guardiagrele mattina e pomeriggio il 25 agosto.

Al Presidio territoriale di assistenza di Gissi apertura mattina e pomeriggio il 17 e 26 agosto. Al Centro vaccinale di San Vito Chietino apertura mattina e pomeriggio il 18 agosto. A Ripa Teatina apertura il pomeriggio del 18 agosto".