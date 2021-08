Don Antonio D’Angelo, Rettore del seminario di Chieti, nominato vescovo ausiliare dell’Aquila

Monsignor Antonio D'Angelo, sacerdote originario di Castelmauro e attuale Rettore del Seminario regionale di Chieti, è stato nominato da Papa Francesco vescovo ausiliare dell'Aquila.

Carissimo don Antonio, anche a nome della Chiesa Aquilana ti rivolgo un cordiale saluto ed esprimo una corale riconoscenza al Signore che, tramite Papa Francesco, ti ha donato a noi come Vescovo Ausiliare", scrive il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita di L'Aquila e presidente della Ceam. "Sappiamo che, negli ambienti in cui hai svolto il tuo ministero, vieni considerato un Sacerdote esemplare, generoso e obbediente: costante e fedele nell’adempimento degli incarichi che ti sono stati conferiti. Ci è noto che assegni una stabile centralità alla preghiera liturgica e fai poggiare il tuo apostolato su una profonda vita spirituale. Curi con attenzione le relazioni fraterne e collaborative con gli altri Presbiteri; e persone autorevoli evidenziano che ti sei mosso sempre in convinta sintonia di mente e di cuore con i tuoi Superiori. I campi pastorali a cui ti sei dedicato, con zelo ed efficacia evangelica, risultano ampi e articolati: dalle attività parrocchiali e vocazionali alle iniziative promosse come Direttore della Caritas Diocesana. Hai dimostrato saggezza e competenza formativa come Rettore del Pontificio Seminario Regionale “S. Pio X” di Chieti, ottenendo motivato apprezzamento e piena fiducia da parte dei Vescovi della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana".

Dal Seminario di Chieti arriva il messaggio di auguri per il Rettore. "I Superiori, gli Alunni, i Professori e tutti gli ex-alunni, con sentimenti di profonda gratitudine al Santo Padre, elevano preghiere di lode e di intercessione a Dio, fonte di ogni ministero, perché continui a benedire don Antonio con grazie copiose, affidandolo all’intercessione dell’Immacolata Concezione e di San Pio X".

Un messaggio di auguri a Don Antonio D'Angelo è stato formulato anche dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. "Ho appreso della nomina da parte di Papa Francesco, del sacerdote Don Antonio D'Angelo a Vescovo ausiliare dell'Aquila. Auguro al nuovo Vescovo un proficuo lavoro a supporto della pastorale del Cardinale Petrocchi e a beneficio dell'intera comunità diocesana dell'Aquila".