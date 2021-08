Covid-19, in Abruzzo scende il tasso di positività, ma aumentano i ricoveri (+5)

Scende all'1,02 per cento in Abruzzo il tasso di positività al Covid-19, ma sale il numero dei ricoverati: 5 in più per un totale di 56.

Il bollettino - Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 76 contati su 7414 tamponi eseguiti. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità nel bollettino giornaliero.

I contagiati hanno un'età compresa tra uno e 86 anni. Il numero maggiore di nuovi casi si registra a Teramo (25), mentre a Pescara sono 19, a Chieti 13, altrettanti all'Aquila e altre 5 persone sono residenti fuori regione.

Eseguiti 1555 tamponi molecolari e 5859 antigenici. Nessuna vittima (il numero complessivo, da inizio pandemia, è di 2516), 13 guariti (72985 in totale), 2032 attualmente positivi (+62), 56 ricoverati in area medica (+5), 5 in terapia intensiva (invariato), 1971 in isolamento domiciliare (+56).